رابط نتيجة المرحلة الاولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:49 م
التنسيق
التنسيق
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رابط نتيجة المرحلة الاولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2020

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق لجميع طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، بعد أن اعتمدها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد نتيجة المرحلة الأولى، والتى يستطيع الطلاب الحصول عليها عن طريق الدخول إلى موقع التنسيق وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس للحصول على بطاقة الترشيح للكلية التى تم قبول الطالب فيها.

تنسيق 2020
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المرحلة الثانية والحدود الدنيا للقبول خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لجميع الطلاب، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل على مدار خمس أيام متواصلة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة عن طريق الرابط الإلكتروني (اضغط هنـــــــــا)، حيث يقوم الطالب بكتابة الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به، ويحصل على بطاقة الترشيح للكلية التى تم قبوله فيها.

رابط نتيجة المرحلة الاولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2020

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