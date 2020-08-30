منة فضالي توجه نصيحة لمتابعيها عبر "إنستجرام"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص منه فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت منه فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة جديدة لها من أمام البحر ووجهت نصيحة لجمهورها قائله : الحياة قصيرة اقضيها مع أشخاص يجعلونك تضحك وتشعر بالحب.

وفي سياق آخر تنتظر منة فضالي عرض فيلمها "زنزانة 7" والذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

وشاركت منة فضالى في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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