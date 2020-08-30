22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لحرس الحدود

22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة حرس الحدود









اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للسفر للاسكندرية والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الاثنين باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدوري.





وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وصلاح عاشور ومحمد مسعد وميدو جابر وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.





وتم استبعاد خالد اوتشو للإيقاف لحصوله علي الانذار الثالث في مباراة المقاصة الأخيرة أمام وادي دجلة.





وتوجه الفريق ظهر اليوم إلى مدينة الإسكندرية، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.