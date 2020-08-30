22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لحرس الحدود
الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:46 م
علي نبوي
Advertisements
22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة حرس الحدود
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للسفر للاسكندرية والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الاثنين باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وصلاح عاشور ومحمد مسعد وميدو جابر وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
وتم استبعاد خالد اوتشو للإيقاف لحصوله علي الانذار الثالث في مباراة المقاصة الأخيرة أمام وادي دجلة.
وتوجه الفريق ظهر اليوم إلى مدينة الإسكندرية، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.