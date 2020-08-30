فرنسا تحقق مع ضابط عسكري كبير بسبب تجسسه لصالح روسيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:42 م
قوات فرنسية
قوات فرنسية
وكالات
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خضع ضابط كبير بالقوات المسلحة الفرنسية، للتحقيق للاشتباه في خرقه للأمن، حسبما قالت فلورنس بارلي وزير الجيوش في البلاد.

 

ونقلت إذاعة "أوروبا 1"، عن  بارلي تعليقها على تقرير للإذاعة حول وجود اشتباه بأن ضابطا يعمل مع حلف شمال الأطلسي في إيطاليا أرسل وثائق حساسة إلى المخابرات الروسية: "يخضع ضابط كبير للتحقيق بشأن نقل (معلومات حساسة) أو خرق أمني".

 

ولم تكشف الوزير الفرنسية أخرى مكتفية بالقول إن السلطات "اتخذت كل تدابير الأمان الضرورية"، وأنه لا بد من إفساح المجال أمام النظام القضائي ليؤدي عمله مع احترام مبدأ سرية التحقيق".

 

وأكدت الوزير الفرنسية، أن القضاء وحده قادر على تأكيد الدوافع وراء تصرفات الضابط وتحديد عناصر الجريمة المحتملة.

 

وكانت الإذاعة، ذكرت أن هذا الضابط تم اعتقاله من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا عندما كان يعتزم العودة إلى إيطاليا بعد قضاء إجازته في فرنسا.

 

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