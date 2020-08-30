أول رد فعل من الخطيب بعد إصابة عضو الأهلي بفيروس كورونا

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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواصل مع خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، من أجل الاطمئنان على سلامته.



وجاء تواصل بيبو مع مرتجي، من أجل الاطمئنان على صحته بعدما أعلن خلال الساعات الماضية، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأكد مرتجي أنه خضع لتحليل كورونا، خلال الساعات الأخيرة بعد شكوكه في بعض الأعراض وظهرت العينة إيجابية، مشيرا إلى أنه راضٍ بقضاء الله تحت أي ظرف.



ونشر مرتجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي رسالة كتب فيها: "الحمد لله على كل شيء، تحليل كورونا إيجابي أنا بخير واسألكم الدعاء.. اللهم رب الناس اذهب البأس.. اشفنا أنت الشافي.. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا".