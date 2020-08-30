الصحة الفلسطينية تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأحد، تسجيل 536 إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 24,789 مليون إصابة، بينهم أكثر من 838 ألف حالة وفاة، وأكثر من 17,201 مليون حالة شفاء.

 

 

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