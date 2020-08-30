وفاة والد دينا حايك.. وهذه تفاصيل صلاة الجنازة

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أعلنت الفنانة دينا حايك، عن وفاة والدها اليوم الأحد وعن موعد صلاة الجنازة.



ونشرت تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة "يا عمري يا بابا انشالله تكون نفسك بالسما #الله يرحمك يا كل الدني انت".



والمقرر تقام صلاة الجنازة غدا الإثنين في كنيسة سيدة النجاة في لبنان.