وفاة والد دينا حايك.. وهذه تفاصيل صلاة الجنازة
الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:27 م
أماني سلام
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أعلنت الفنانة دينا حايك، عن وفاة والدها اليوم الأحد وعن موعد صلاة الجنازة.
ونشرت تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة "يا عمري يا بابا انشالله تكون نفسك بالسما #الله يرحمك يا كل الدني انت".
والمقرر تقام صلاة الجنازة غدا الإثنين في كنيسة سيدة النجاة في لبنان.
ونشرت تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة "يا عمري يا بابا انشالله تكون نفسك بالسما #الله يرحمك يا كل الدني انت".
والمقرر تقام صلاة الجنازة غدا الإثنين في كنيسة سيدة النجاة في لبنان.