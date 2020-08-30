الزراعة: لن نسمح بالتعدي على الأراضي حتى لو ملكية خاصة (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تهتم بالمنظومة والزراعية وتنظر لها كجزء أصيل من الأمن القومي، لافتًا إلى أن الدولة أقامت مشروعات توسع أفقيًا ورأسيًا للرقعة الزراعية، من خلال استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء محطات لمعالجة ورفع وتحلية المياه لتوفير الاحتياجات المائية الأساسية المطلوبة لزراعة مساحات جديدة.





وأكد "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك خطط للتوسع الرأسي بمضاعفة حجم الانتاج، منوهًا بأن هناك توجيهات من وزير الزراعة للباحثين داخل الوزارة بالاهتمام البحث العلمي القائم على تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزير الزراعة أعطى توجيهات واضحة باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة وإحالة للجهات القضائية والقانونية المختصة منذ رصد بداية ظواهر للتعدي على الأراضي الزراعية لاتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يفكر التعدي على الأراضي الزراعية حتى لو كانت على ملكية خاصة، مشددًا على أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة ولن تسمح بوجود أي تعديات على الأراضي الزراعية.





وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.





التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة





تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.





ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".





وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.





وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".





وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.





وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".





وأشاد الرئيس السيسى بالجهد الذى بذله الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والعاملون بالوزارة، خلال الـ3 سنوات الماضية، مشددًا على أنه لم يحدث أي نقص في أي سلعة، أو أي اختناق، رغم ظهور أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه كان هناك أزمة في أنابيب البوتاجاز في بداية عملنا قبل تولي وزير التموين، وتم إنهاؤها.



