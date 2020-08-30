برشلونة يتخلى عن خدمات المتورط في رحيل ميسي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة قررت التخلي عن خدمات مكتب المحاماة كواتريكاس الذي قدم المشورة لنجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في الصيف الحالي.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن مكتب المحاماة هو الذي حث البرغوث الأرجنتيني على إرسال الفاكس لإدارة برشلونة لإبلاغهم عن رغبته في الرحيل عن النادي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة اعتبروا أن المكتب متورط في رحيل ميسي المحتمل وأنه أمر غير مقبول.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة تعيش أزمة كبيرة مع ميسي في الوقت الحالي بسبب رغبته في الرحيل بالاعتماد على بند فسخ عقده مجانًا بينما ترى إدارة البرسا أن هذا الشرط كان ساريًا حتى 10 يونيو الماضي فقط.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن محامو ميسي أصروا على أن توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وامتداد الموسم يجعل تاريخ الاتفاق الذي يتمسك به مسئولي برشلونة غير صحيح.



