"بكلمات من ذهب".. نزار فرنسيس يبث الأمل في قلوب اللبنانيين

بث الشاعر اللبناني ​نزار فرنسيس​ الأمل في قلوب اللبنانيين، من خلال كلماته التي كتبها يوم أمس على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.





وجاءت كلماته بمثابة شعاع الضوء وسط الظلام ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الناس بعد الإنفجار الذي حدث في مرفأ بيروت في 4 من الشهر الجاري، وما خلفه من موت ودمار ومشاهد مؤلمة وظروف كارثية.





وكتب نزار فرنسيس مايلي "صوب الأمل درب العمر مرسوم.. صوب الأمل رايح.. ما رح إرجَع../ رايح.. وْما بْتوقف بدربي هْموم../ والشمس مهما تْغيب رح تطْلَع../ ".



