"بكلمات من ذهب".. نزار فرنسيس يبث الأمل في قلوب اللبنانيين

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
 بث الشاعر اللبناني ​نزار فرنسيس​ الأمل في قلوب اللبنانيين، من خلال كلماته التي كتبها يوم أمس على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاءت كلماته بمثابة شعاع الضوء وسط الظلام ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الناس بعد الإنفجار الذي حدث في مرفأ بيروت في 4 من الشهر الجاري، وما خلفه من موت ودمار ومشاهد مؤلمة وظروف كارثية.

وكتب نزار فرنسيس مايلي "صوب الأمل درب العمر مرسوم.. صوب الأمل رايح.. ما رح إرجَع../ رايح.. وْما بْتوقف بدربي هْموم../ والشمس مهما تْغيب رح تطْلَع../ ".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ حوالي 4 ساعات

بالتفاصيل.. أسعار كليات الجامعات الخاصة

منذ ساعة و 15 دقيقة

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

برشلونة يتخلى عن خدمات المتورط في رحيل ميسي

منذ 40 دقيقة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

برشلونة يتخلى عن خدمات المتورط في رحيل ميسي

12:26 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

11:59 ص

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى