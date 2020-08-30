رسالة قوية من سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:09 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد الصو
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وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرا شديدا إلى نجم الفريق قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وتواصل مدير الكرة مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق، وحذره من التأخر في العودة للفريق من بلاده بعد سفره مؤخرًا لتجديد جواز السفر الخاص به.

وسافر أليو ديانج، خلال الفترة الماضية إلى بلاده، لتجديد جوا السفر، خصوصًا في ظل غيابه عن المباريات لطرده في مباراة الفريق أمام الجونة، بالدوري العام.

وطالب مدير الكرة لاعب وسط الفريق بالعودة في الموعد المتفق عليه منتصف الأسبوع الجاري، وعدم التأخير في العودة للانتظام في التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، وسط غيابات كثيرة خلال الفترة الحالية، والتي كان أخرها إصابة عمرو السولية بشدة في العضلة الأمامية، خلال مباراة المصري البورسعيدي، التي أقيمت أمس، وفاز بها الأهلي بهدفين نظيفين.

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