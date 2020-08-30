الطالع الفلكى الأحد 30/8/2020..مَشَاعِر بُلوتُو!

*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 24 مِسْرى قبطى ، 30 آب رُومى ، 11 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (حَعرَفه منين؟ هوّا أنا كنت عارفه إننا حنخرج؟)-الشّك ياحبيبى.(إبراهيم نصر من فيلم الستات-1992)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى السّرطان مُقابلة بلوتو فى الجدى - غربيّاً-تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى السّرطان فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع بلوتو فى الجدى، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى الثالثة و 30 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





شعور بإنجذاب عاطفى/الزهرة لكن بشكل غامض/بلوتو يتولّد معه مشاعر التملّك والغيرة والرغبة فى التحكم والسيطرة ، إن كنت عازباً فلا تنظر فى طبق غيرك ، وإن كنت متزوّجاً فلا تحاول التحكم فى الحبيب وعدّ أنفاسه عليه ،بلوتو له جانب مُظلم فى توليد الوساوس بأن الحبيب يرغب فى الإفلات من عشّ الزوجيّة وبناءً عليه تبدأ تصرفات الشك والإرتياب كتفتيش الملابس وحافظة النقود والهاتف النقّال وكلها تُعبرعن أنشطة فى الظلام/بلوتو وتستمر باستمرار الرغبة فى التشبّث والتحكم فى الحبيب قد لايتحملها الحبيب لفترة طويلة.





مع هذا الإتصال فالعاطفة/الزهرة قد تكون مُنجذبة لنوع مُظلم من البشر/بلوتو كمن يحتسون الكحول أو يُمارسون الدّجل ، رجل شارع غير مُنضبط أخلاقيّاً أو إمرأة بسمعة سيئة (قد) يكونان لهما إغراء الرغبة فى تجربة علاقة عاطفية مع هذا الصنف من البشر ، ومُجرّد إقترابك من الحدّاد لابُدّ أن تُصيبك شرارة تحرق ثيابك أو تجد منه الرائحة الخبيثة ، كنموذج يحيى شاهين وهند رستم بفيلم ملكة الليل ، أو عزت العلايلى وسعاد حسنى بفيلم الإختيار ، لطيفة بفيلم سكوت حنصوّر أو فريد شوقى بفيلم ساحرالنساء ، لذا إبتعد عن إغراء زائف ليس له مُتعة إلا فى خيالك يتبخر سريعاً لكن ثمنه باهظ من عمرك وسمعتك.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص ،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الثور: لاتتطفل على غيرك أو تسمح لغيرك بالتدخل بشئونك ، السّور المُرتفع سبب لجيرة مُمتازة.





برج الجوزاء: لاتورّط نفسك فى قروض لمجرّد توافر فرصة لقرض مالى برّاق ، ولا تَشْتَرِ ما لست فى حاجة لشرائه لمجرّد مُتعة الشراء.





برج السّرطان: إن وجدت نفسك فى موقف تراخٍ أخلاقى فابتعد فوراً ، إبتعد عن الأشخاص والأماكن المشبوهة والتى لاتليق بمستواك الإجتماعى أو تعليمك.





برج الأسد: إبتعد عن التطفل والتدخل فيما لايعنيك أو مُشاكسة حبيب فى توقيت غير مُناسب ، تطفّلك قد يتسبب فى ردّ خشن وتكوين ضغائن.





برج العذراء: حالتك المزاجيّة مُرتاحة ولايوجد سبب لتنغّص نفسيّتك بيدك، إن كنت تمرّ بفترة نقاهة من مرض فلا تتأخر عن تناول الدّواء فى موعده..





برج الميزان: نشاطك الإجتماعى قد يكون سبَباً فى تعارفك على عروس المستقبل إن كنت عازباً،إن كنت متزوّجاً فاحترس من إثارة غيرة زوجتك دون داعِ.





برج العقرب: لا تتغافل عن الفحص و التدقيق وأنت تشعر بقرارة نفسك بالشك ، إحذرعدوّك مرّة واحذرصديقك ألف مرّة.





برج القوس: الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج الجدى: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، و لا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ أمام أفراد أسرتك، أو والديْك.





برج الدّلو: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الحوت: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش التفكير المنطقى.



