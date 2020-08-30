"الأطباء" تستأنف صرف الدعم المالي المخصص لأعضائها المصابين بكورونا

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، استئناف صرف الدعم المالي المخصص للأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك من يوم الخميس 27 أغسطس، حيث تم صرف الدعم المالي لعدد 550 طبيبا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد باجمالي 11 مليون جنيه.





وأشارت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية، إلى أن اللجنة مستمرة في استلام ومراجعة الطلبات المقدمة من السادة الاطباء البشريين تمهيدًا لصرفها من اتحاد المهن الطبية تباعًا.





يذكر انه تم صرف الدعم المالي لعدد ٦٠٨ طبيب مصابًا بفيروس كورونا في وقت سابق ليصل اجمالي الدعم المنصرف للاطباء البشريين المصابين بالفيروس حتي الان الي ٢٣ مليون و١٦٠ الف جنيه..

ويعد الدعم المالي مشاركة من النقابة في تحمل جزء من الاعباء عن الاطباء المصابين وتشجيعًا لهم لما بذلوه في محاربة الوباء..وليس بديلًا عن المطالبات المستمرة بحق الاطباء في بدل عدوي عادل ومعاش استثنائي لاسر الشهداء وتعويض مالي مناسب لهم.









وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ



