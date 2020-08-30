اتحاد الأطباء العرب يدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع إصابات كورونا مجددا

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حذر اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان من التهاون في الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى بعد عودة إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للارتفاع النسبي بمصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.



وشدد رسلان في بيان أصدره اتحاد الأطباء العرب اليوم، على ضرورة عدم تهاون المواطنين في الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، محذرًا في هذا الصدد من حدوث موجة ثانية من الفيروس، خاصة مع اقتراب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، لاسيما في ظل عدم التوصل للقاح آمن وفعال ضد كورونا حتى الآن.



وأكد رسلان أن الارتفاع النسبي في الاصابات بكورونا مجددا، يتطلب التعامل بجدية مع الاجراءات الاحترازية، والتوجيهات الصحية اللازمة التي إتخذتها الحكومات للوقاية، في مواجهة تفشي الفيروس، عبر الإلتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغيرها من الاجراءات الوقائية.



وكان رسلان قد دعا في بيان سابق له إلى ضرورة تكاتف الجميع للحد من انتشار الوباء، ودعم قدرة النظام الصحي العربي على الصمود والعمل بفاعلية في مواجهة الفيروس، خاصة مع زيادة أعداد المصابين والوفيات في المنطقة والعالم.



وعالميا ارتفعت حصيلة كورونا لأكثر من 24.7 مليون إصابة و837 ألف وفاة، فيما عادت الإصابات للارتفاع النسبي بشكل يبعث على القلق.







وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

