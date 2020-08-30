بالتفاصيل.. أسعار كليات الجامعات الخاصة

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بالتزامن مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومي، تستعد الجامعات الخاصة، لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة، لتعلن آلية الدفع للرسوم حال قبولهم للالتحاق بالكليات.



جامعة الأهرام الكندية



- كلية طب الفم والأسنان: 95 ألف جنيه.



- كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه.



- كلية الصيدلة: 77 ألف جنيه.



- كلية التصميم والفنون: 55 ألف جنيه.



- كلية الهندسة: 52 ألف جنيه.



- كلية علوم الحاسب: 48 ألف جنيه.



- كلية إدارة الأعمال: 45 ألف جنيه.



- كلية اللغات والترجمة: 45 ألف جنيه.



- كلية الإعلام "إنجليزي": 45 ألف جنيه.



- كلية الإعلام "عربي": 40 ألف جنيه.



الجامعة البريطانية



- كلية طب الأسنان: 180،000 ألف جنيه.



- كلية الهندسة: 124،200 ألف جنيه.



- كلية علوم الحاسب: 97،200 ألف جنيه.



- كلية الإعلام: 114،200 ألف جنيه.



- كلية إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية: 109،200 ألف جنيه.



- كلية التمريض: 33،700 ألف جنيه.



- كلية الصيدلة: 105،000 ألف جنيه.



- كلية القانون: 97،200 ألف جنيه.



- كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس - إنجليزي - صيني): 97،200 ألف جنيه.



- كلية الطاقة والبيئة: 124،200 ألف جنيه.



جامعة 6 أكتوبر



ـ كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه.



ـ كلية طب الاسنان 90 ألف جنيه.



ـ كلية الصيدلة الاكلينية 85 ألف جنيه.



ـ كلية الصيدلة الدوائية 75 ألف جنيه.



ـ كلية العلاج الطبيعي 61 ألف جنيه.



ـ كلية الهندسة 55 ألف جنيه.



ـ كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألف جنيه.



ـ كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألف جنيه.



ـ كلية الإعلام 30 ألف جنيه.



ـ كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية 22 ألف جنيه.



كلية التربية (عربي – رياض أطفال) 18 ألف جنيه.



ـ كلية لغات وترجمة إنجليزي 27 ألف جنيه.



ـ كلية اللغات والترجمة – أخرى 22 ألف جنيه.



جامعة النهضة



ـ كلية الطب البشري 185 ألف جنيه.



ـ كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه.



ـ كلية الصيدلة 99 ألف جنيه.



ـ كلية الهندسة 59 ألف جنيه.



ـ كلية علوم الحاسب 37 ألف جنيه.



ـ كلية الإعلام 37 ألف جنيه.





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



ـ الطب بشري 85 ألف جنيه.



ـ كلية طب الأسنان 63 ألفا.



ـ كلية الصيدلة 52 ألفا.



ـ كلية العلاج الطبيعي 45 ألفا.



ـ كلية إدارة أعمال عربي 25 ألفا.



ـ كلية إدارة أعمال (إنجليزي) 25 ألف.



- كلية تكنولوجيا ومعلومات 21 ألفا.



ـ كلية لغات وترجمة إنجليزي 20 ألفا.



ـ كلية العلوم الطبية التطبيقية 16 ألفا.



ـ كلية آثار وإرشاد سياحي 15 ألفا.



ـ كلية تربية خاصة 14 ألفا.





الجامعة المصرية الروسية



- طب الفم والأسنان: 114 ألف جنيه.



- الصيدلة: 82 ألف جنيه.



- الهندسة: 60 ألف جنيه.



-الصيدلة الدوائية: 55 ألف جنيه.





الجامعة الألمانية بالقاهرة



ـ كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية: 64.750 ألف جنيه.



ـ كلية العلوم التطبيقية والفنون: 75.250 الف جنيه.



ـ كلية الهندسة: 68.350 ألف جنيه.

