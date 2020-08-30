بالتفاصيل.. أسعار كليات الجامعات الخاصة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومي، تستعد الجامعات الخاصة، لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة، لتعلن آلية الدفع للرسوم حال قبولهم للالتحاق بالكليات.

جامعة الأهرام الكندية

- كلية طب الفم والأسنان: 95 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 77 ألف جنيه.

- كلية التصميم والفنون: 55 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 52 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 48 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال: 45 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 45 ألف جنيه.

- كلية الإعلام "إنجليزي": 45 ألف جنيه.

- كلية الإعلام "عربي": 40 ألف جنيه.

 الجامعة البريطانية

- كلية طب الأسنان: 180،000 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 124،200 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 97،200 ألف جنيه.

- كلية الإعلام: 114،200 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية: 109،200 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 33،700 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 105،000 ألف جنيه.

- كلية القانون: 97،200 ألف جنيه.

- كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس - إنجليزي - صيني): 97،200 ألف جنيه.

- كلية الطاقة والبيئة: 124،200 ألف جنيه.

جامعة 6 أكتوبر

ـ كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه.

ـ كلية طب الاسنان 90 ألف جنيه.

ـ كلية الصيدلة الاكلينية 85 ألف جنيه.

ـ كلية الصيدلة الدوائية 75 ألف جنيه.

ـ كلية العلاج الطبيعي 61 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

ـ كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألف جنيه.

ـ كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألف جنيه.

ـ كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

ـ كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية 22 ألف جنيه.

كلية التربية (عربي – رياض أطفال) 18 ألف جنيه.

ـ كلية لغات وترجمة إنجليزي 27 ألف جنيه.

ـ كلية اللغات والترجمة – أخرى 22 ألف جنيه.

جامعة النهضة

ـ كلية الطب البشري 185 ألف جنيه.

ـ كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه.

ـ كلية الصيدلة 99 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة 59 ألف جنيه.

ـ كلية علوم الحاسب 37 ألف جنيه.

ـ كلية الإعلام 37 ألف جنيه.


جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ـ الطب بشري 85 ألف جنيه.

ـ كلية طب الأسنان 63 ألفا.

ـ كلية الصيدلة 52 ألفا.

ـ كلية العلاج الطبيعي 45 ألفا.

ـ كلية إدارة أعمال عربي 25 ألفا.

ـ كلية إدارة أعمال (إنجليزي) 25 ألف.

- كلية تكنولوجيا ومعلومات 21 ألفا.

ـ كلية لغات وترجمة إنجليزي 20 ألفا.

ـ كلية العلوم الطبية التطبيقية 16 ألفا.

ـ كلية آثار وإرشاد سياحي 15 ألفا.

ـ كلية تربية خاصة 14 ألفا.


الجامعة المصرية الروسية

- طب الفم والأسنان: 114 ألف جنيه.

- الصيدلة: 82 ألف جنيه.

- الهندسة: 60 ألف جنيه. 

-الصيدلة الدوائية: 55 ألف جنيه.


الجامعة الألمانية بالقاهرة

ـ كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية: 64.750 ألف جنيه.

ـ كلية العلوم التطبيقية والفنون: 75.250 الف جنيه.

ـ كلية الهندسة: 68.350 ألف جنيه.

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