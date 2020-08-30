الهند تسجل قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بكورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، تسجيل قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 78761 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو عدد قياسي عالمي، وفقًا لشبكة "ان دي تي في" الهندية.

 

وأفادت الشبكة الهندية، بأن إجمالي حالات الاصابة بكورونا  بلغ 3542733 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

 

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن الهند سجلت، أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا عالميا لليوم الثامن عشر على التوالي، متقدمة بفارق كبير على الولايات المتحدة والبرازيل.

 

وبلغ عدد الإصابات منذ تسجيل الحالة الأولى في الهند نهاية يناير إلى يوليو نحو 1.6 مليون حالة، وهي الفترة التي كانت تفرض فيها الحكومة عزلا صارما.

 

لكن عدد المصابين زاد 1.5 مليون آخرين منذ بداية أغسطس ليرتفع الإجمالي لنحو 3.1 مليون، لتأتي الهند في المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد البرازيل والولايات المتحدة.

 

وبحسب وزارة الصحة الاتحادية فإن معدل الإصابات الجديدة يتزايد بشكل سريع، وارتفع 60975 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

 

وقال جيريدهار بابو، خبير الأوبئة في مؤسسة الصحة العامة غير الربحية في الهند: "إذا تخطينا الأرقام جميعها (في البرازيل والولايات المتحدة) فلن أندهش، لكن نحن لدينا تعداد سكان أكبر".

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