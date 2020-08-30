تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بمستهل تعاملات اليوم الأحد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
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تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسراً 3.96 نقطة ليصل إلى مستوى 2265.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.6 مليون سهم محققة ما قيمته 95.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1234 صفقة لعدد 25 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.92%.
 
وقفز 11سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.70%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.01%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.2 مليون ورقة بقيمة 24.5 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 1.80%.
 

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