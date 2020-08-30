أحمد مراد: فيلم "كيرة والجن" أكشن من الطراز الأول وليس تاريخيًا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضح الكاتب أحمد مراد بعض التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد "كيرة والجن"، الذي يقوم ببطولته أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري.

وتحدث أحمد مراد خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي"، حيث قال أنه الفيلم ليس تاريخي كما يعتقد البعض، لأنهم يعلمون جيدًا أن المشاهد لن يدخل السينما لكي يشاهد فيلم تاريخي، موضحًا أن الفيلم أكشن من الطراز الأول، ويظهر خلاله أحمد عز وكريم عبد العزيز بشكل مختلف في الأكشن.

ونفى أحمد مراد تعرض الفنان كريم عبد العزيز خلال تصوير الفيلم للإصابة، لافتًا أن ذلك الخبر غير صحيح وهو عارِ تمامًا من الصحة، وكشف أيضًا أن الفيلم تعرض لشائعات عديدة منها طلب 20 شخصًا كي يتم جلدهم خلال الأحداث، وأوضح أنه حاليا لا يوجد مشاهد جلد حقيقية في السينما المصرية.

وكشف أحمد مراد أيضًا عن عدم معرفته بموعد انتهاء تصوير الفيلم، بسبب عودتهم لاستئناف التصوير منذ عدة أيام، مُوضحًا أنه من الصعب إيجاد مواعيد تناسب جميع الأبطال، ولكن الأهم في الموضوع هو انتهاء تصوير الفيلم بشكل يليق بالجمهور، ولم يتحدد موعد عرضه حتى الآن.

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