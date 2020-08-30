الزمالك يفقد نجمه أمام إنبي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:27 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خدمات حازم إمام، في مواجهة إنبي، المقرر إقامتها اليوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بسبب إصابة ظهير أيمن الأبيض بشد في العضلة الأمامية، والتي تعرض لها في مواجهة المقاولون العرب الماضية، التي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويخضع اللاعب إلى برنامج علاجي، تم وضعه من قبل الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة.

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