كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم ملف التجديد لـ«ساسي»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تبحث إدارة نادي الزمالك تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة، بعد وصول العديد من العروض لرحيل الاعب عن القلعة البيضاء.

طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استمرار التونسي فرجاني ساسي، وتجديد تعاقده لحاجة الفريق إلي خدماته.

و المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، أمير مرتضى المشرف على الكرة، أنه يخشي أن يتأثر فرجاني ساسي بالضغوط التي يتعرض لها خارج الملعب وبالتالي عليه حل الأزمة في أسرع وقت، مؤكدا أن وجود اللاعب أمر ضرورى ولا بديل عنه.

من جانبه أكد مسؤولو الزمالك أنه لا يوجد نية للتفريط في جهود أي لاعب، خاصة فرجاني ساسي الذي سبق وأكد للإدارة البيضاء أنه يرفض الرحيل عن القلعة البيضاء.

وفي سياق متصل يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات.

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