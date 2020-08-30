الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير إنبي

استقر مسئولو الأهلي على صرف النظر عن التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، والمعار إلى صفوف إنبي.





جاء ذلك القرار بسبب الخلاف على المقابل المادي بين إداراتي الأهلي والنجوم، لضم اللاعب في الصيف.





وأبدى مسئولو النجوم تمسكهم بالحصول على مليون دولار مقابل الموافقة على بيع اللاعب، وهذا ما اعتبره مسئولو الأهلي مبالغة من إدارة النجوم تجاه اللاعب الصاعد، وهو ما جعل الفريق الأحمر يخرج من الصفقة.





جدير بالذكر أن فؤاد يلعب معارا من النجوم لنادي إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ويحق لنادى إنبي تفعيل بند الشراء بعد الموسم الأول له.





كما يحق لنادي النجوم تسويقه فى أوروبا، وفى حالة بيعه يحصل إنبي على نسبة من بيعه.



