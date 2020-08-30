فولفسبورج يصارع ليون في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات





يخوض نادي ليون الفرنسي مباراة قوية أمام فولفسبورج الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات والمقرر إقامته في إسبانيا وتحديدا بمدينة سان سيبستيان.





ويتطلع فريق فولفسبورج، بطل ألمانيا، لتكرار ما فعله فريق بايرن ميونخ للرجال بالتتويج بالثلاثية، ولكن الفريق المنافس أولمبيك ليون الفرنسي، حامل اللقب، في حالة جيدة حيث يسعى للتتويج بلقبه الخامس على التوالي في البطولة.





بالنسبة لفريدولينا رولفو، لاعبة فولفسبورج، فإن متعة اللعب في المباراة النهائية لم تتضاءل من خلال معرفة منافس فريقها.





وقالت للموقع الرسمي لفريقها بعد التأكد من أن ليون صعد للمباراة النهائية بعد فوزه العصب على باريس سان جيرمان " بالكاد يمكنني الانتظار حتى موعد المباراة النهائية".





وبما أن سيدات فولفسبورج يتطلعن لتكرار نفس إنجاز فريق بايرن ميونخ للرجال، الذي فاز بالثلاثية عقب فوزه بدوري أبطال أوروبا، مازالت رولفو تعرف مدى صعوبة التغلب على فريق فرنسي.





وقالت اللاعبة الدولية السويدية عن الفوز الذي حققه ليون في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء :"كانت مباراة قتالية صعبة للغاية.باريس سان جيرمان لعب بعدوانية شديدة وفاز بالكثير من الكرات".





وأضافت :"هذا لم يكن سهلا على ليون، ولكن يمكنك أن تقول مرة أخرى أنه عندما تتاح الفرصة أمام ليون، سيكونون مستعدون لها وينهونها بهدف. يجب أن نكون حذرين للغاية ويقظين أمامهم لمنع مثل هذه المواقف".





وحقق فولفسبورج فوزا صعبا في الدور قبل النهائي على فريق برشلونة 1 / صفر، حيث سجلت رولفو هدف اللقاء الوحيد، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي.





ويفتقد فريق ليون للاعبة الإنجليزي الدولية نيكيتا باريس بسبب الإيقاف، بعد أن حصلت على البطاقة الحمراء في مباراة الدور قبل النهائي.





ولكن زميلة باريس في الفريق، ويندي رينار قالت يوم الأربعاء أن هذا العائق يزيد من حافز الفريق للفوز.





وقالت للموقع الرسمي لنادي ليون على الانترنت :"حصول نيكيتا على البطاقة الحمراء أمرا مخزيا. سنبذل كل ما في وسعنا لنفوز بالمباراة النهائية ونرفع الكأس".





وأضافت :"هناك فرحة ولكنها ليست هيستيرية لأننا لم نصل لهدفنا بعد".





هدف ليون هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة والخامسة على التوالي. فيما توج فولفسبورج باللقب مرتين. وجاء أول تتويج بالفوز على ليون على ملعب ستامفورد بريدج في عام 2013. ولكن منذ ذلك الوقت أصبح الفريق بمثابة عقدة للألمان.





وأنهى فريق ليون حملة فولفسبورج في عدة مراحل من المسابقة في آخر أربع نسخ من البطولة. في الموسم الماضي فازوا على الألمان 6 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية- ولا يوجد أي شيء عجيب في أن ليهم ثقة كبيرة.





وقالت سكينة كارشاوي للموقع الرسمي لفريق ليون عقب مباراة باريس سان جيرمان :"أثبتنا مرة أخرى أننا أفضل فريق في العالم".





سيتعين على فولفسبورج أن يكسر الإيمان الذاتي القوي لحامل اللقب في آخر أربعة مواسم من أجل تحقيق الثلاثية الثانية لألمانيا في كرة القدم خلال 2020.



