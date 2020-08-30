ألمانيا تعلن تسجيل 785 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:13 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأحد، 785 حالة إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة وسائل إعلام محلية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ألمانيا إصابات جديدة

أخبار تهمك

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

منذ ساعتين

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة بشأن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا المعلنة تتجاوز 25 مليونا

منذ حوالي 5 ساعات

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

منذ حوالي 9 ساعات

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة الجزائرية تسجل 3 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا

الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا منها 27 في بكين

أمريكا تسجل 66 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

عاجل.. 68 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

60 ألف حالة إصابة بكورونا في أمريكا خلال آخر 24 ساعة

تسجيل 2434 إصابة و212 وفاة بكورونا في إيران

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:01 ص

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

09:00 ص

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى