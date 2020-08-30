هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة هبة مجدي على التواصل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هبة مجدي صورتين جديدتين لها، ظهرت فيهم وهي مُرتدية بلوزة باللون البينك مُزينة بورود صغيرة باللون الأحمر والأصفر، وارتدت بنطلون جينز باللون الأزرق، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلقت على الصور قائلة :"صباح الورد عليكم".

والجدير بالذكر أن هبة مجدي شاركت مؤخرًا في مسلسل "الأخ الكبير"، وهو بطولة محمد رجب، أشرف زكي، عبير صبري، دينا فؤاد، رندا البحيري، محمد عز، أحمد حلاوة، محمود حجازي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي.

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