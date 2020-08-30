كاظم الساهر يستعد لطرح ألبوم غنائي جديد وهذه تفاصيل أغنية يا وفيه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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يعكف القيصر كاظم الساهر على التحضير لألبومه الغنائي الجديد وذلك بعد نجاح ألبومه الغنائى الأخير "كتاب الحب" والذي لاقى رواجا واسعا.

ويستعد للتحضير لأغنية يا وفية وهي من أبرز أغانى ألبومه الجديد من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، وتنتمي للون الغنائي الدرامي.

من ناحية أخرى وجه كاظم الساهر مؤخرا رسالة دعم إلى شعب لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الذى حدث منذ أيام وخلف وراءه آلاف الضحايا ما بين شهداء ومصابين، إضافة إلى دمار كبير فى العاصمة بيروت، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو يقول به "ما أقوى الشعب العربي أمام المحن.. تحملهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم".

وأضاف: "أحبائي في لبنان كلنا معكم.. شكراً لكم.. شكراً لجهودكم، شكراً لجهود أبطال الصليب الأحمر، الذين يعملون ليل نهار لمساعدة الناس... أتمنى من الجميع أن يساهم.


يذكر أن آخر ألبومات كاظم الساهر "كتاب الحب"، تم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية هى "فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكوني أنتِ فى حياتي، كوني امرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب".

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