ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% رابحاً 21.180 نقطة ليصل إلى مستوى 5310.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% رابحاً 23.740 نقطة ليصل إلى مستوى 5876.80 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 11.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4183.62 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 15.74 نقطة ليصل إلى مستوى 4199.58 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 169.2 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5471 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.92%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%.
 
وجاء سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32.83%، يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.63%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 5.93%، فيما تصدر سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي الحمراء بانخفاض بنسبة 5.67% ثم سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 5.62%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 5%.
 
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البورصة اخبار البورصة في مصر اليوم اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة المصرية اخبار البورصة

أخبار تهمك

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

منذ حوالي 9 ساعات

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا المعلنة تتجاوز 25 مليونا

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

منذ ساعتين

برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تطورات جديدة بشأن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بمستهل جلسة اليوم

قطاع "العقار" يقود بورصة الكويت للصعود بالتعاملات الصباحية

6 قطاعات تقود بورصة "الكويت "للصعود بالتعاملات الصباحية

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

8 قطاعات تقود بورصة الكويت للصعود بمستهل تعاملات اليوم

9 قطاعات تقود بورصة الكويت للصعود بمستهل التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:01 ص

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

09:00 ص

تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى