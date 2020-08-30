ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% رابحاً 21.180 نقطة ليصل إلى مستوى 5310.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% رابحاً 23.740 نقطة ليصل إلى مستوى 5876.80 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 11.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4183.62 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 15.74 نقطة ليصل إلى مستوى 4199.58 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 169.2 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5471 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.92%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%.

وجاء سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32.83%، يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.63%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 5.93%، فيما تصدر سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي الحمراء بانخفاض بنسبة 5.67% ثم سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 5.62%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 5%.



