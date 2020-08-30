لهذا السبب.. محمد هنيدي إجازة يومين من تصوير "النمس والإنس"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حصل صناع فيلم "النمس والإنس" على إجازة يومين من التصوير بسبب تغيير الديكورات، و يتبقى لفريق العمل نحو 5 أيام لكي ينتهون تمامًا من التصوير، وبعدها يدخب الفيلم في مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه في السينمات خلال الأيام المقبلة.


ويجسد الفنان محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، الذي يجسد دوره الفنات شريف دسوقي، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبي ثم يتزوج منها.


فيلم "النمس والإنس" يُشارك في بطولته محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.



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