شيرين عبد الوهاب وقصة نجاح استثنائية مع "الكدابين"

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احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بوصول أغنية الكدابين إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



وغردت شيرين: ‏في الزمن ده الكدابين إتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا.



وتفاعل الجمهور مع تغريدة شيرين عبد الوهاب، بشكل كبير ولاسيما وأن أغنية الكدابين ‏ تعتبـر حالة غنائية خـاصة، وصلـت للجميـع وبـاتت واحـدة مـن الأغـاني المحفـورة في عالـم الأغنـية العربية.