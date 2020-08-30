



استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 30-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، بعد أدائه المتباين في ختام الأسبوع الماضي حيث سجل متوسط سعره بالبنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع، مقابل 18.69 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.63 جنيه للشراء، و 18.76 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و 18.87 جنيه للبيع.









وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.



















