بعد تتويج "النني".. حكاية 6 فراعنة حصدوا كأس السوبر في أوروبا (تقرير)

نجح الدولي المصري محمد النني في التتويج بلقب بطولة كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) مع فريقه أرسنال بعدما تغلب على فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1/1 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ستاد "ويمبلي" بالعاصمة لندن.





وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها النجم المصري محمد النني بكأس الدرع الخيرية، حيث سبق وحصد لقب البطولة عام 2017 مع أرسنال على حساب فريق تشيلسي وفاز عليه ايضًا بركلات الترجيح 4 – 1 وعلى نفس الملعب "ويمبلي" بتاريخ 6 أغسطس 2017.





محمد النني ليس أول لاعب مصري يتوج بكأس السوبر في رحلته الاحترافية في أوروبا، بل سبقه عدد من اللاعبين المصريين الذين حصدوا لقب بطولة السوبر المحلي مع الأندية الأوروبية الذين لعبوا ضمن صفوفهم خلال مشوارهم الاحترافي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز النجوم المصريين الذين حصدوا كأس السوبر في أوروبا بعد تتويج "النني" بالسوبر الإنجليزي مع أرسنال:-





1- هاني رمزي:





نجم منتخب مصر السابق هاني رمزي توج بكأس السوبر الألماني عام 1994 مع فريق فيردر بريمن بعدما تغلب على نظيره بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 7 أغسطس 1994، وشارك "رمزي" في المباراة كاملة والأشواط الإضافية بإجمالي (120 دقيقة) وساهم في تتويج فريقه باللقب.





2- مجدي طلبة:





حصد مجدي طلبة نجم الكرة المصرية السابق كأس السوبر القبرصي عام 1995 مع فريق أنورثوسيس فاماجوستا بعدما تغلب على فريق أبويل نيقوسيا في النهائي بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.





3- ميدو:





توج أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بكأس السوبر الهولندي (درع يوهان كرويف) مع فريق أياكس أمستردام عام 2002 على حساب فريق آيندهوفن بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1، وشارك "العالمي" لمدة 77 دقيقة بالمباراة وسجل الهدف الثاني لفريقه.





4- أحمد حسن:





قائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم أحمد حسن توج بكأس السوبر البلجيكي "مرتين" خلال مشواره مع فريق آندرلخت بطل بلجيكا، الأولي عام 2007 على حساب فريق كلوب بروج بالفوز عليه 3-1 وخاض المباراة كاملة وسجل الهدف الثالث لفريقه خلال اللقاء.





وكرر "العميد" الإنجاز مجددًا مع آندرلخت وتوج معه بكأس السوبر البلجيكي للمرة الثانية عام 2008 على حساب فريق زولته فاريجيم بالفوز عليه 3-1 ايضًا، وشارك نجم الفراعنة السابق في 88 دقيقة وسجل الهدف الأول لفريقه بالمباراة.





5- عمر الحسيني:





توج عمر الحسيني لاعب القناة والشرقية للدخان السابق بكأس السوبر مع فريق ليفاديا تالين بطل إستونيا عام 2015 بعدما تغلب على فريق سانتوس تارتو 5-0، وشارك اللاعب المصري في المباراة كاملة وصنع الهدف الأول لفريقه والذي سجله زميله (كايمار ساج)، كما حصد "الحسيني" ايضًا الدوري وكأس استونيا مع فريقه.





6- محمد النني:





حقق بطولة كأس السوبر الإنجليزي (الدرع الخيرية) مرتين مع فريق أرسنال، عام 2017 على حساب تشيلسي بالفوز عليه 4-1 بركلات الترجيح، وعاد وحصد اللقب مرة أخري مع الجانرز أمس السبت على حساب ليفربول بركلات الترجيح ايضا 5 -4 .



