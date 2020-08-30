تأجيل قطع المياه لمدة 48 ساعة في مطروح

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن تأجيل قطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي بداية من الكيلو 61 حتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي إلى يوم الاثنين الموافق 792020 الساعة الثامنة صباحًا ولمدة 36 ساعة، وذلك بناء على طلب الجهات المختصة.



