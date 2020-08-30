تأجيل قطع المياه لمدة 48 ساعة في مطروح

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
الفجر
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كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن تأجيل قطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي بداية من الكيلو 61 حتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي إلى يوم الاثنين الموافق 792020 الساعة الثامنة صباحًا ولمدة 36 ساعة، وذلك بناء على طلب الجهات المختصة.

وتهيب الشركة بالمواطنين والقرى السياحية تخزين احتياجاتهم من المياه، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات- نقط الإسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية... إلخ.

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مطروح الفجر

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