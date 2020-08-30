الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة بشكل كبير حيث تتجاوز الـ 85%، مما تسبب في ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، ويزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر. 

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة اليوم مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، لافتًا إلى أن درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري اليوم 36-37 درجة، وارتفاع نسب الرطوبة يشعرنا وكأنها 39-40 درجة.

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31-32 درجة، وعلى محافظات شمال الصعيد 38-39 درجة، وعلى محافظات جنوب الصعيد 40-41 درجة خلال فترات النهار، متوقعًا أن نشهد انخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري بنحو درجتين أو 3 درجات لتعود لمعدلاتها الطبيعية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم الأحد، حيث يبدأ ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وأوضحت، أن طقس منطقة جنوب سيناء يكون شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، بينما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لساعات الليل، توقعت أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأكدت، أن معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري تصل لـ 78%.

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