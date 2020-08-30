عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:42 ص
مجلس ادارة الاهلي
مجلس ادارة الاهلي
علي نبوي
Advertisements
أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩. 

وكتب مرتجي عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك": "الحمد لله علي كل شيء تحليل كورونا ايجابي انا بخير واسالكم الدعاء". 

وواصل: "اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءاً لا يغادر سقماً".

وكان الأهلي حقق فوزا مهما على المصري البورسعيدي أمس السبت بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويقترب بشدة من التتويج بلقب المسابقة المحلية.


عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا
عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة خالد مرتجي الاخبار الرياضية اصابة خالد مرتجي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا المعلنة تتجاوز 25 مليونا

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 11 ساعة

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

منذ ساعتين

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:01 ص

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

09:00 ص

تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى