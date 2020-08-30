عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩.





وكتب مرتجي عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك": "الحمد لله علي كل شيء تحليل كورونا ايجابي انا بخير واسالكم الدعاء".





وواصل: "اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءاً لا يغادر سقماً".





وكان الأهلي حقق فوزا مهما على المصري البورسعيدي أمس السبت بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويقترب بشدة من التتويج بلقب المسابقة المحلية.







