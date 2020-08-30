موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن النادي الأهلي عن الموعد النهائي لمباراة الفريق، أمام نظيره الوداد البيضاوي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.





بعدما كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباريات نصف نهائي ونهائي البطولة القارية، تاركًا الحرية للبلد المضيف في اختيار الموعد النهائي ما بين يومي 2 او 3 أكتوبر.





ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب في المغرب يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، ومباراتا الإياب يومي 2 و3 أكتوبر في مصر.





وستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي.



