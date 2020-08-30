القصة الكاملة بشأن تحرش طباخ بفتيات دار الأيتام بمصر الجديدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

انتزعت الرحمة من قلبه والإنسانية، ليقدم طباخ على التحرش بفتاتين داخل دار أيتام بمصر الجديدة، وينكر فعلته الشنعاء، حتى انكشفت فعلته، وضبطته النيابة العامة، لتصبح قضية رأى عام.

تحرش طباخ بفتاتين
البداية، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يشهد تحرش طباخ يعمل بدار أيتام "مبرة المرأة الجديدة" بمصر القديمة، بالفتيات المقيمات بها.

وانتقلت أخصائية بمديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة، إلى الدار، حيث التقت بفتاتين أدلتا بشهادتهما حول تعدي الطباخ عليهما، وأكدت بعضُ المقيمات وعددٌ من العاملين بالدار علمهم من المجني عليهما بالواقعة، وأن مديرَي الدار أُبلغا بها فاكتفيا بطرد الطباخ منها.

ضبط المتهم
على الفور، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق في واقعة شكاوى من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام، بالفتيات المقيمات بها.

وأمرت النيابة العامة بحبس الطباخ؛ لاتهامه بالتعدي على فتيات فيه، على ذمة التحقيقات.

إنكار المتهم
واستمعت النيابة العامة، للمتهم، وأدعى المتهم أنه احتضنهما وقبلهما بـ"نية حسنة"، لطلبهما أموالًا منه.

وكشفت التحقيقات، استغلال المتهم غياب المشرفات عن الدار، لاقتراف جريمته.

شهادة الفتاتين
ونظرًا لتأثير الواقعة السلبي عليهم، شهدت الفتاتان- وتبلغ إحداهما من العمر 11 عاما، والثانية 14 عاما- بتعدي المتهم عليهما عدة مرات مقابل تقديمه إليهما مبلغا ماليا في كل مرة لتسكتا عن أفعاله، وأنهما لم تقويا على مقاومته في كل مرة رهبة منه، ولكنهما أبلغتا صديقاتهن المقيمات بالدار بالواقعة، واللاتي أبلغن المشرفين بها، وأكدتا أخصائيتان اجتماعيتان بالدار علمهما من المجني عليهما بالواقعة.

وقدمت أخصائية بـ"خط نجدة الطفل"، تقريرًا إلى النيابة العامة، أثبتت فيه إقرار المجني عليهما إليها بتعرضهما لتعدٍ جنسيٍّ من الطباخ المتهم أكثر من مرة، وأن أيًّا من المشرفات بالدار لم يساعدن المتهم على ذلك بينما استغل الأخير وقت تغيبهن عن الأطفال فاقترف جريمته.

استجواب النيابة
واستمعت النيابة العامة، إلى شهادات ست فتيات من المقيمات بالدار فور الانتقال إليه، واللاتي أكدن علمهن من المجني عليهما بتعدي المتهم عليهما، وأن إحداهن لما علمت بذلك أبلغت أخرى فنشرت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي.

الطب الشرعي
وعرضت النيابة العامة المجني عليهما على "مصلحة الطب الشرعي" لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهما بيانا لمدى تعرضهما لتعد جنسي من عدمه، وطلبت "النيابة العامة" مديرى الدار لسؤالهما، وجار استكمال التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حبس الطباخ تحرش بفتاتين النيابة العامة المتهم طباخ اخر الاخبار

أخبار تهمك

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا المعلنة تتجاوز 25 مليونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 11 ساعة

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعة

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

منذ ساعتين

تطورات جديدة بشأن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"ذئب بشري".. "الطب الشرعي": موظف اغتصب 3 أطفال بدار أيتام عدة مرات بالجيزة

بعد واقعتي تحرش بالنساء.. النيابة العامة تصدر بيانا تحذيريا عاجلا

النيابة العامة السعودية تصدر بياناً تحذيرياً عاجلاً بشأن واقعة تحرش

حفل جنس جماعي.. فتاة بالمنصورة تتهم شابًا باستدراجها واغتصبها مع أصدقائه

المتهم بقتل زوجته بكورنيش القناطر الخيرية يمثل الجريمة

تجديد حبس عاطل متهم بالتحرش بالفتيات بأحد مولات التجمع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:01 ص

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

09:00 ص

تطورات أزمة ميسي وبرشلونة

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى