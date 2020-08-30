القوى العاملة: تحرير 25 محضرا فوريا للنوادي الصحية المخالفة لاشتراطات السلامة بالإسكندرية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:38 ص
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
الفجر
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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بقيام إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بدورها المنوط فى كافة مجالات الحفاظ على صحة المواطن، والتأكد من مدى سلامة الخدمة المقدمة له خاصة فى مجال الصحة العامة والصحة المهنية، فضلا عن التأكد من صلاحية وجودة الجهات المقدمة لهذه الخدمات، وضبط المنشآت التى تتعامل مع صحة المواطنين بطرق غير آمنة، والتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة كورونا.

وفى هذا الإطار، قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية ولمدة 4 أيام على التوالى بحملات تفتيشية موسعة على النوادى الصحية وصالات ومراكز الجيم بمنطقة المنتزة وشرق ووسط الإسكندرية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وكذلك مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة العامة والمهنية فى هذه النوادى والمراكز الصحية. 

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط عددًا من هذه النوادى المخالفة للباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص باشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن عدم اتباعها للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وقد تم تحرير 25 محضرًا مخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن عدم توافر مهمات الوقاية الشخصية للعاملين بالمنشأة.

كما تم إخطار إدارات رخص المحلات بكل من حى وسط وحى شرق الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الضبط الإدارى للمنشآت التى تمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

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