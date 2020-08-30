الإمارات ترسل طائرة مساعدات ثالثة إلى كازاخستان

أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات ثالثة، إلى كازاخستان لتوفير الأدوات اللازمة لدعم جهود العاملين في القطاع الصحي على مواجهة الجائحة".

وأكد عمار البريكي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، أن الإمارات تحرص على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع كازاخستان.

وقال البريكي: "على مدار الأشهر الخمسة الماضية، تم تسيير طائرتي مساعدات طبية لكازاخستان تحملان 20.7 طن من المساعدات الطبية، شملت 25 جهاز تنفس ومختلف المستلزمات الطبية والوقائية، استفاد منها أكثر من 20 ألفا من الكوادر الطبية بطريقة مباشرة".

وكانت الإمارات قدمت أكثر من 1295 طناً من المساعدات لأكثر من 108 دول، استفاد منها نحو 1.2 مليون من العاملين في المجال الطبي.

وقد أرسلت دولة الإمارات، أمس طائرة مساعدات ثالثة تحتوي على 16.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستفيد من المساعدات أكثر من 16 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".