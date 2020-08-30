عبدالمنعم العامري يتعاون مع الشاعر خالد بن طناف المنهالي في "سيدي"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تعاون الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي في أغنية جديدة تحمل عنوان "سيدي".


وأعرب العامري عن سعادته بالتعاون الأول مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي، مؤكداً أن كلمات الأغنية حملت أسلوباً جديداً في الغزل والعشق ومعاتبة المحبوب، وهي فكرة جديدة تطرح لأول مرة بهذا الشكل من اللون الموسيقي الإماراتي الشعبي الذي نحبه جميعاً ونتز كوننا ننتمي له.

وتقول كلمات الأغنية: انت واصل في سويد القلب واصل واعتبره موطنك مانك غريب ....سولك فيها سفارات و قناصل يوم غيرك مالهم فيها نصيب.

وحملت أغنية "سيدي" اللحن والإيقاع الإماراتي تصدى لتوزيعها موسيقياً المايسترو عبد العزيز العبري، وتم طرحها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب قناة عبدالمنعم العامري الرسمية في موقع "اليوتيوب" من خلال عمل فيديو ممتج تضمن كلمات الأغنية.

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