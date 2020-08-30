مسئول سابق بالتنمية المحلية: كلنا شركاء في فساد مخالفات البناء (فيديو)

أكد صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن حملات إزالة المخالفات في كل المحافظات، معقبا: "مينفعش كل حاجة الرئيس يعملها.. نحن نحمله أعباء شديدة وتكلفة نفسية باهظة".





وقال "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، إن المواطن المصري رسخ في ذهنه بطريقة ما وبإلحاح ما، أن المقصود من قانون التصالح هو "الجباية"، وكثير من المواطنين صدقوا ذلك.





واستبعد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن تقوم الدولة بتمديد فترة التصالح في مخالفات البناء"، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون ضد المخالفين بدون تميز أو استثناءات، مضيفًا أن الرئيس السيسي حازم وحاد في تعامله مع مخالفات البناء.





وتابع: "كلنا شركاء في الفساد بالصمت وإغماض العين عن مواجهه الفساد، ولا استثنى أحدًا، في ظل تقاعس الجهات الممثلة للحكومة ومنوط بها تنفيذ القانون وانتهازية المواطن".





وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.





التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة





تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.









ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".

وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.





وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".





وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.





وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".





وأشاد الرئيس السيسى بالجهد الذى بذله الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والعاملون بالوزارة، خلال الـ3 سنوات الماضية، مشددًا على أنه لم يحدث أي نقص في أي سلعة، أو أي اختناق، رغم ظهور أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه كان هناك أزمة في أنابيب البوتاجاز في بداية عملنا قبل تولي وزير التموين، وتم إنهاؤها.



