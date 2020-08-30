التموين: الشون الترابية بؤرة فساد تسببت في فقد الأغذية (فيديو)

أكد المهندس ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين، على أهمية وضرورة صوامع الغلال الحديثة، لحفظ الحبوب والمخزون، مضيفًا أن المشروع القومي للصوامع يساهم في الحفاظ على محصول القمح.





وقال "توفيق"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن الشون الترابية بؤرة فساد تسببت في فقد الأغذية وتؤثر على سلامة المخزون، ونسب الفقد كانت مرتفعة تصل لـ 10 و15%.. ومع الصوامع الجديدة سيصل الفقد لـ زيرو.





وأشار رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين، إلى أنه تم زيادة السعة التخزينية بعد عام 2014، من مليون و700 ألف طن، إلى 3 مليون و880 ألف طن، وهذا سيساعد مصر في مواجهه أي ظروف طارئة، مشيرًا إلى ان صومعة غلال برج العرب بسعة تخزينية تبلغ 90 ألف طن.





وأوضح أن معدل الفقد سنويًا في القمح كان يصل لـ 960 ألف طن في العام الواحد، في حين أن استهلاك القمح على الدولة سنويًا 9 مليون طن.





وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.





التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة





تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.









ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".

وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.





وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".





وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.





وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".





وأشاد الرئيس السيسى بالجهد الذى بذله الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والعاملون بالوزارة، خلال الـ3 سنوات الماضية، مشددًا على أنه لم يحدث أي نقص في أي سلعة، أو أي اختناق، رغم ظهور أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه كان هناك أزمة في أنابيب البوتاجاز في بداية عملنا قبل تولي وزير التموين، وتم إنهاؤها.



