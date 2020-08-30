أشرف زكي في زيارة مفاجئة لأبطال مسرحية"صباحية مباركة"

Advertisements

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة تجمعه بالفنان أشرف زكي وباقي أبطال مسرحية صباحية مباركة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق على ربيع على الصورة قائلًا: "نورنا وشرفنا حضورك مسرحية صباحية مباركة اليوم، الأستاذ أشرف زكي مبسوطين قوي أن المسرحية عجبتك".



الجدير بالذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.