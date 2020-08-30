بعد تعرضها لحادث سير منال سلامة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة منال سلامة، تطورات حالتها الصحية بعد انقلاب السيارة بها مساء الجمعه مع ابنتها بمنطقة وداي النطرون، نتيجة انفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها.


وقالت منال سلامة في تصريحات صحفية بأنها حالتها الصحية بخير قائلة "الحمد لله الذي نجانا أنا وابنتي وصديقتها من الموت على طريق العلمين، بعد انفجار إطار السيارة"

وأضافت أن حالتها الصحية مستقرة وكذلك حالة ابنتها وصديقتها، ويتناولن العلاج حاليا بالمنزل.

وفي سياق منفصل تستعد منال سلامة، لتقديم برنامج اجتماعي جديد يحمل عنوان" حلو الكلام مع منال "عبر شاشة صدي البلد والمقرر يعرض خلال الفترة المقبلة.

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