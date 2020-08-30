مراد مكرم لجمهوره: "يا جماعة اتعبوا شوية في تربية عيالكم"

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وجه الفنان مراد مكرم رسالة للأهالي ينصحهم فيها بضرورة تربية أبنائهم بشكل صحيح فيما يتناسب مع الأخلاق والقيم والعادات الصحيحة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب مراد مكرم منشورُا قال فيه:"انت ياللي ما بتربيش عيالك،وانت ياللي بتربيهم غلط ،وانت ياللي مغرق عيالك فلوس وسايبهم يعملوا الي هم عايزينه ،من شرب و سهر و مسخرة انت مش بس بتبوظ عيالك ،انت حر يا سيدي انشالله تولع بيهم،بس انت بتصعب اوي اوي مهمة الاهالي الي عايزة تربي عيالهم صح،بالاصول و الاخلاق و المعروف و المحبة و التدين المعتدل؛ لإنك بكل بساطة بتخلق نموذج بيقارن الشباب نفسهم بيه، وبقت الجمله اللي لبانة في بق شبابنا، ما كله بيعمل كده، يعني ايه بنتك تقولك أنا بايته بره النهاردة، وونبي ما تقوليش أنا واثق في بنتي، ما كلنا واثقين في بناتنا، بس حضرتك واثق في الآخرين كمان؟، و تربيتهم لولادهم و بناتهم؟، والنبي يا جماعة اتعبوا شوية في تربية عيالكم ،ربنا هيحاسبكم علي الوديعة اللي ادهالكم، وارحمونا من القرف الي بنشوفه و المناقشات التي لا تنتهي مع عيالنا إن ده غلط، لحد ما عيالنا بقوا شايفينا رجعيين و مقفلين وخانقينهم، الله يخرب بيوتكم".



وفي سياق آخر، شارك مراد مكرم مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.