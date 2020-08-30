طارق الشناوي يكتب: فيروز وماركون!

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
Advertisements
سواء شاهدنا الزيارة وذهب غدا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى بيت فيروز أم حالت حالتها الصحية دون ذلك، يظل المعنى الأكبر أن الفنان عندما يصل إلى مكانة استثنائية يُصبح اسمه مرادفًا للوطن، ماكرون لا يعرف العربية، إلا أنه يدرك ما الذى يعنيه صوت فيروز فى الضمير اللبنانى، لهذا اختار بيتها، كمحطة أولى للزيارة، اللبنانيون حتى الآن لم يستطيعوا ترتيب البيت من الداخل كما طلب منهم ماكرون باختيار حكومة وفاق وطنى تتولى فى تلك المرحلة الحرجة التى يعيشها لبنان إعادة البناء الروحى قبل الجسدى، المأزق اللبنانى ليس فى تردى البنية التحتية بفعل السرقة والنهب وتضارب المصالح وتواجد حزب الله الذى يرفع السلاح، رغم أن أساس قيام أى دولة فى العالم هو أن تحتكر السلطة الحاكمة السلاح، مهما كانت المبررات بأن بنادق ومدافع حزب الله موجه إلى إسرائيل، فإن ما نراه فعليا أنه صار سلطة فوق السلطة الشرعية.

وتظل بارقة الأمل هى فيروز، قليل جدا من المبدعين فى العالم تحولوا إلى رموز للوطن، العلم اللبنانى تتوسطه شجرة الأرز، إلا أنك عندما تستدعى لبنان فى الذاكرة سيبرق أولا قبل العلم صوت فيروز، هذا هو الحضور الاستثنائى.

فى لبنان وفى عز الحرب الأهلية التى اندلعت منتصف السبعينيات، كانت فيروز هى القبلة المشتركة بين مختلف الطوائف، لم تخدش فيلا فيروز بأى طلقة رصاص لا من المسلمين أو المسيحيين، فهى الروح التى توحدوا عندها ما فرقته الأطياف الدينية والمصالح الاقتصادية جمعه صوت فيروز، ليس لأنها غنت لمكة والكعبة المشرفة أحبها المسلمون، ولكن فقط لأنها فيروز، ستلحظ فى العديد من الدول العربية مساحة ثابتة تشغلها فى الإعلام الرسمى والخاص، فهى مثلا لم تقدم أى حفل غنائى منذ أكثر من 30 عاما بالقاهرة، إلا أن هذا لم يؤثر أبدا على مساحة الحب التى تحتلها فى الضمير الجمعى المصرى، الرحبانية أدركوا، مع مطلع الستينيات، تلك الخصوصية مع مصر، وأعادوا تقديم عدد من أغنيات سيد درويش وأيضا أغانى عبدالوهاب القديمة مع الحرص على المذاق الرحبانى فى التوزيع الموسيقى.

فى اللقاء المرتقب غدا بين فيروز وماكرون، نستدعى حدثا مماثلا مع اختلاف الظروف، قبل نحو 30 عاما أو أكثر قليلا، عندما كان د. يوسف إدريس يقضى إجازته الصيفية فى (مارينا) مع ابنته نسمة، وفجأة استمع إلى صخب وأصوات كلاكسات عالية، بينما كان يحلق ذقنه حافى القدمين مرتديا شورت، خرج ليستطلع الأمر بنفسه، لمح موكب الرئيس الأسبق حسنى مبارك وبجواره الرئيس السورى السابق حافظ الأسد، وجه لهما الدعوة مشيرا بيديه (اتفضلوا)، وعلى الفور جاء الأمر الرئاسى بإيقاف الموكب وتلبية الدعوة (الإدريسية)، ولم يجد د. يوسف مساحة من الوقت لتغيير الشورت أو حتى ارتداء شبشب، وشربوا الشاى الذى أعدته نسمة، وصار د. يوسف إدريس هو الكاتب الوحيد فى التاريخ الذى زاره رئيسا جمهورية وقابلهما حافى القدمين.

الصدفة قطعا لعبت دورها، ولم يكررها مبارك فى مصر ولا الأسد الأب فى سوريا، الرموز الإبداعية فى حياتنا تحتل مساحة تتجاوز حدود الزمان والمكان، وهكذا هى فيروز!!

أخبار تهمك

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ ساعتين

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف موقف شيكابالا وإمام عاشور من المشاركة في مواجهة بيراميدز

منذ ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابات كورونا المعلنة تتجاوز 25 مليونا

منذ حوالي 3 ساعات

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

09:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

08:08 ص

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى