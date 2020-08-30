برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف برشلونة عن موقفه من إمكانية إجراء صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، الراغب ف التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يرغب في الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.




وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية:" فإن هناك العديد من اللاعبين الذين جرى تداول أسمائهم فيما يتعلق بالصفقة التبادلية المحتملة، وهم: برناردو سيلفا، رياض محرز، جابرييل جيسوس، إريك جارسيا، أنجيلينو".



وأضافت:" أنه في حال فتح باب المفاوضات على بيع ميسي، سيتم رفض تضمين أي لاعبين في الصفقة، حيث سيطلب البلوجرانا الأموال فقط نظير رحيل أسطورته، قبل نهاية عقده بعام واحد".



وأختتمت الصحيفة:" أن النادي يريد الأموال، للتعاقد مع لاعبين آخرين طلب المدرب رونالد كومان ضمهم، لسد الكثير من الثغرات في الفريق".

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