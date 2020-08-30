برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

كشف برشلونة عن موقفه من إمكانية إجراء صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، الراغب ف التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يرغب في الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

















وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية:" فإن هناك العديد من اللاعبين الذين جرى تداول أسمائهم فيما يتعلق بالصفقة التبادلية المحتملة، وهم: برناردو سيلفا، رياض محرز، جابرييل جيسوس، إريك جارسيا، أنجيلينو".













وأضافت:" أنه في حال فتح باب المفاوضات على بيع ميسي، سيتم رفض تضمين أي لاعبين في الصفقة، حيث سيطلب البلوجرانا الأموال فقط نظير رحيل أسطورته، قبل نهاية عقده بعام واحد".











