"اختراع" لـ تامر حسني والعسيلي تتصدر تريند اليوتيوب لليوم الثاني

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حقق كليب أغنية "اختراع" للفنان تامر حسني ومحمود العسيلي نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهدتها 2مليون ونصف مشاهدة، ومازال الكليب مُتصدرًا لتريند "يوتيوب" لليوم الثاني على التوالي.

أغنية"اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت هيثم راضي وعبد الرحمن شوقي، وميكس وسام عبد المنعم، وماستر جلال الحمداوي.


وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" معروف أنا من زمان.. ولا واحدة بتملالي عينيا.. جات هي حصل جنان.. شكلي هيتعلم عليا.. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير.. وانا ايه فاكر نفسي خبرة! وبوقع ناس كتير.. وبعدي من خرم ابرة.. قال ايه جامد خطير.. خدت درس ميه ميه".

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