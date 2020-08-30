موعد مباراة الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك أمام إنبي، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.





وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل إنبي مع أسوان بهدف لكل منهما.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





وتُذاع مباراة الزمالك وإنبى، عبر قناة أون تايم سبورت.



