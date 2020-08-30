ميس حمدان تطرح "اصحى صحصح ياغبي" في هذا الموعد

Advertisements





تستعد الفنانة ميس حمدان لطرح أغنية خليجية جديدة، تحمل عنوان اسم "اصحى صحصح ياغبى" ومن المقرر طرحها خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل على طريقة ريليكس فيديو.



أغنية "اصحى صحصح ياغبي" من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.





وفي سياق آخر، شاركت ميس حمدان مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.