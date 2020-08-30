أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة | كيفية الاستعلام عن الأسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:05 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة | كيفية الاستعلام عن الأسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020

أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة، يبحث كثير من الأشخاص المقدمين لوزارة التضامن الاجتماعي عن الموقع الذي يمكن الدخول عليه والاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة التي يحصلون عليها والتي تم تقديم الأوراق في مكتب الشؤون الاجتماعية، والذين هم مستوفيين من الشروط المقدمة لتكافل وكرامة.

أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة
يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية والتي تقدم مبالغ مالية للأسر الفقيرة والأقل دخلا، وهو مبلغ خصصته وزارة التضامن الاجتماعي حتى يستطيع الأشخاص تلبية متطلبات الحياة في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية الحالية.

كيفية الاستعلام عن الأسماء المستفيدين من تكافل وكرامة
دشنت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فيزا تكافل وكرامة بدلا من الذهاب الي المقرات الحكومة ومكاتب الشؤون الاجتماعية والتي من خلالها تكون هناك تكدس وزمان شديد الأمر الذي من خلاله يمكن أن يسبب العديد من الأمراض وانتقال العدوى إليهم.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة
الدخول على موقع الوزارة (اضغط هنا).
- قراءة الشروط للحصول على فيزا تكافل وكرامة.
- كتابة الرقم القومي للبطاقة.
- يتم على الفور ظهور جميع البيانات الخاصة بفيزا تكافل وكرامة.

جدير بالذكر أن تكافل وكرامة له شروط لابد من استيفاءها على المواطنين المقدمين على الحصول على المنحة، وأن لا يكون لهم وظيفة حكومية أو مؤمن عليهم، أو لديه حيازة أرض زراعية أو ابقار، وأن يكون لديه أفراد في المراحل التعليمية المختلفة.

أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة | كيفية الاستعلام عن الأسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020

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