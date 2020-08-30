هنادي مهنى ابنة سوسن بدر في مسلسل "خيط حرير"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

تُشارك الفنانة هنادي مهنى في مسلسل "خيط حرير"، وتُجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة سوسن بدر وزوجة محمد على رزق.

وتمتلك مي عز الدين خلال مجموعة شركات كبيرة مقرها داخل القاهرة ودبي، ويتولى محمود عبد المغني مساعدتها وتدخل في صراع مع سوسن بدر ونيقولا معوض، والمسلسل يشهد ابتعاد مي عز الدين عن الكوميديا، ومن المُقرر انتهاء التصوير في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام،ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.


أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا المعلنة تتجاوز 25 مليونا

منذ حوالي 3 ساعات

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ ساعتين

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

منذ ساعة

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 29 دقيقة

برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف موقف شيكابالا وإمام عاشور من المشاركة في مواجهة بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:35 ص

بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

لاعب جديد يلمح لانتقاله إلى برشلونة بتوصية من كومان

09:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

12:37 ص

نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

08:08 ص

برشلونة يرفض المبادلة مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال ميسي

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى