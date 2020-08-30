هنادي مهنى ابنة سوسن بدر في مسلسل "خيط حرير"

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تُشارك الفنانة هنادي مهنى في مسلسل "خيط حرير"، وتُجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة سوسن بدر وزوجة محمد على رزق.



وتمتلك مي عز الدين خلال مجموعة شركات كبيرة مقرها داخل القاهرة ودبي، ويتولى محمود عبد المغني مساعدتها وتدخل في صراع مع سوسن بدر ونيقولا معوض، والمسلسل يشهد ابتعاد مي عز الدين عن الكوميديا، ومن المُقرر انتهاء التصوير في منتصف شهر سبتمبر المقبل.



مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام،ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.





